Клэй Томпсон: «Поступлю так же, как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива Керра»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в подкасте своего одноклубника Дрэймонда Грина заявил, что намерен выступать за «Уорриорз» до конца карьеры.
«Я сказал Стиву Керру на подиуме NBA TV: «Слушай, я поступлю так же, как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива».
Таков мой план, и было бы странно оказаться в форме другой команды, поэтому я просто благодарен за то, что я здесь, и что мы теперь в одном ряду с «Лейкерс», «Селтикс» и «Буллс», – сказал Томпсон.
В 1998 году Майкл Джордан пригрозил завершить карьеру, если «Буллс» не оставят главного тренера Фила Джексона, с которым он выиграл шесть титулов.
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