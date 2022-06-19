Клэй Томпсон: «Поступлю так же, как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива Керра»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» в подкасте своего одноклубника Дрэймонда Грина заявил, что намерен выступать за «Уорриорз» до конца карьеры.

«Я сказал на подиуме NBA TV: «Слушай, я поступлю так же, как Майкл Джордан. Я не буду играть ни за кого, кроме Стива».

Таков мой план, и было бы странно оказаться в форме другой команды, поэтому я просто благодарен за то, что я здесь, и что мы теперь в одном ряду с «Лейкерс», «Селтикс» и «Буллс», – сказал Томпсон.

В 1998 году пригрозил завершить карьеру, если «Буллс» не оставят главного тренера , с которым он выиграл шесть титулов.

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