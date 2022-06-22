Стив Керр: «Клэй Томпсон плакал перед возвращением после травм»

Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал о состоянии атакующего защитника команды перед его возвращением после травм в январе этого года.

Томпсон пропустил два сезона подряд из-за разрыва крестообразной связки колена и разрыва ахилла. Он вернулся на площадку 10 января 2022.

«Уорриорз» стали чемпионами по итогам прошедшего сезона. Это четвертый титул в карьере Томпсона.

«Когда я покидал зал, он остался сидеть на скамейке в одиночестве и буквально заплакал. Стеф и Дрэймонд уже ушли, и это все было слишком тяжело для Клэя. В то время он все еще задавался вопросом: «Случится ли это когда-нибудь со мной?» И все, через что он прошел, казалось, дошло до точки кипения. Для него это был настолько эмоциональный момент, что он просто начал плакать», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами