Стив Керр: «Не хочу тренировать другую команду»

Теги Голден Стэйт Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал слова Клэя Томпсона, который заявил, что, «как Майкл Джордан», отказывается играть под руководством любого другого тренера.

«Это лучший комплимент. Это чувство взаимно. Я тоже не хочу тренировать другую команду.

У нас здесь очень хорошие перспективы. У нас сложились очень крепкие связи за последние восемь лет, что я здесь нахожусь. Для Стефа, Клэя и Дрэймонда это 10-12 лет. Мы добились чего-то особенного. Мне приятно быть частью этого, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – сказал тренер.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные