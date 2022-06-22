Стив Керр: «Не хочу тренировать другую команду»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал слова , который заявил, что, «как , отказывается играть под руководством любого другого тренера.

«Это лучший комплимент. Это чувство взаимно. Я тоже не хочу тренировать другую команду.

У нас здесь очень хорошие перспективы. У нас сложились очень крепкие связи за последние восемь лет, что я здесь нахожусь. Для Стефа, Клэя и Дрэймонда это 10-12 лет. Мы добились чего-то особенного. Мне приятно быть частью этого, и мы хотим, чтобы это продолжалось», – сказал тренер.

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