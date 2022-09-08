«Партизан» продал больше 10 000 абонементов за 24 дня. Это рекорд Евролиги

Белградский «Партизан» объявил о новом рекорде . Всего за 24 дня на домашние матчи сербского клуба было продано более 10 000 абонементов.

«Когда мы едины, возможны чудеса! Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые купили абонемент и проявили доверие к нашей команде. Мы здесь, чтобы вместе писать историю», — написал в Twitter президент «Партизана» Остоя Михайлович.

«Партизан» начнет свой сезон Евролиги-2022/23 в Берлине 7 октября матчем против «Альбы». Первый домашний матч белградская команда проведет в третьем раунде 18 октября против «Милана».

В конце сентября «Партизан» примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде