Сергей Елевич: «Участие сербских клубов в Суперкубке Лиги ВТБ говорит о том, что мы не изолированы до такой степени, как думают»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич отметил, что участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ сербских клубов «Партизан» и говорит о том, что российские клубы не изолированы полностью от международных соревнований.

«Это здорово, что сербские команды сыграют в Суперкубке. Это говорит о том, что мы не изолированы до такой степени, как нас сейчас себе представляют.

Второй момент — баскетболисты наших команд сыграют в международном турнире и получат хорошую игровую практику. Самое важное, если сейчас мы будем придерживаться политики раскручивания нашей молодежи, то все пойдет идеально. То есть мы будем играть с этими зарубежными командами молодыми баскетболистами, которые у нас на подходе к сборной — меня это больше всего радует. Потому что смена поколений у нас уже назрела. И, конечно, нам нужно смотреть в будущее, что бы за тот период, на который нас изолируют, сделать новую команду.

Что касается сербских участников Суперкубка, то «Партизан» — классная команда. Сейчас с ней работает Желько Обрадович, а там, где Желько, всегда дисциплина, хороший состав и прекрасная игра. «Мега» — тоже очень хороший клуб. Он славится тем, что умеет воспитывать прекрасных игроков, это поставщик кадров в европейские команды. Думаю, что с участием и «Меги» статус предстоящего турнира усиливается, — передает слова Елевича «Матч ТВ».

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