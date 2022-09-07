Илона Корстин: «Партизан» и «Мега» составят отличную конкуренцию лучшим российским командам на предстоящем Суперкубке»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала участие сербских клубов в Суперкубке Единой лиги ВТБ-2022.

«Две сербские команды — и — составят отличную конкуренцию лучшим российским командам на предстоящем Суперкубке. «Партизан» 21 раз становился чемпионом Сербии, команду возглавляет легендарный Желько Обрадович.

«Мега» же известна на всю Восточную Европу как кузница баскетбольных суперзвезд, которая воспитала, к примеру, MVP прошлого сезона НБА Николу Йокича. Обе сербские команды сейчас активно готовятся к предстоящему сезону, проводят товарищеские матчи и на Суперкубок должны приехать в отличной форме.

Из-за участия зарубежных команд мы изменили формат — в этом году на «ВТБ Арене» пройдет в 4 дня, матчей будет больше и у болельщиков будет отличная возможность насладиться качественным баскетболом перед стартом регулярного чемпионата», — сказала Корстин.

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