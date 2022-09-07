Сергей Кущенко: «Участие сербов в Суперкубке лиги ВТБ важно для международной повестки наших клубов»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил важность участия сербских клубов в Суперкубке Единой лиги ВТБ-2022.

«Первый диалог насчет участия сербских клубов в суперкубке у лиги состоялся еще в мае на «Финале четырех» Евролиги в Белграде. Мы долго общались, после чего получили предварительное одобрение о продолжении переговоров, а затем уже встретились с конкретными сербскими командами.

Учитывая давние отношения между баскетбольными клубами России и Сербии и уважение к сербскому баскетболу – исторически одному из сильнейших в Европе – а также тот факт, что многие именитые сербские игроки и тренеры выступали в Единой лиге ВТБ, все это дало возможность договориться об участии и «Меги» в суперкубке лиги.

Большое спасибо руководителям этих клубов за помощь в организации и готовность приехать на турнир. Участие сербских клубов в предстоящем суперкубке имеет большое значение для международной повестки наших клубов, которую лига старается сейчас поддержать.

Посмотрите, многие клубы лиги проводят в это время предсезонные сборы в той же Турции, встречаются с топ-командами Европы, в том числе – с действующим чемпионом Евролиги . Считаю, наша коммуникация в спорте с другими странами продолжается. И суперкубок – логичное продолжение этой международной истории», – заявил Кущенко.

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