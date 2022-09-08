Станислав Еремин: «Участие «Партизана» и «Меги» в Суперкубке Лиги ВТБ делает турнир интереснее»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что участие сербских и «Меги» в Суперкубке Единой лиги ВТБ делает турнир интереснее и полезнее с точки зрения проверки российских клубов.

«Само собой, участие в Суперкубке «Партизана» и «Меги» делает турнир интереснее. С учетом нынешнего дефицита встреч с иностранными клубами для нас очень важны эти матчи. Тем более что «Партизан» — очень солидный клуб, уровень этого соперника высок. Это хорошая проверка для российских клубов.

Да и вообще сейчас необходимо посмотреть, в каком состоянии находятся наши команды перед сезоном с учетом этой вынужденной перестройки. В каком‑то смысле эти матчи станут для нас лакмусовой бумажкой. Считаю, что это будет хороший, очень полезный турнир.

Фаворитов турнира, понятное дело, на этом этапе назвать нельзя. Потому что все команды сейчас готовятся к сезону, решают свои проблемы. Все могут быть фаворитами.

Будет интересно посмотреть, как трансформировался ЦСКА после поражения в прошлом сезоне и насколько сохранил свои позиции «Зенит». Знаю, что УНИКС настроен очень серьезно, и, мне кажется, комплектация команды достаточно удачная в этом году», — передает слова Еремина «Матч ТВ».

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад