«Партизан» и «Мега» – участники Суперкубка Лиги ВТБ-2022

Сербские клубы и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ-2022.

В турнире также сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ – , , и .

Суперкубок Лиги ВТБ-2022 пройдет 22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве. Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ