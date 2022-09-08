Вячеслав Зайцев: «Все участники Суперкубка ВТБ достойны выступать в Евролиге»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев оценил уровень участников Суперкубка Лиги ВТБ.

Вместе с российскими , , УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» в турнире примут участие сербские и .

«В Суперкубке участвуют лучшие команды Лиги ВТБ. Всегда приятно принимать участие в таком турнире. Игроки УНИКСа усердно готовятся. Мы много тренируемся, нарабатываем взаимодействие, сыгрываемся, проводим товарищеские матчи, с каждой игрой начинаем понимать друг друга лучше. Хотим подойти к турниру в оптимальной форме. Дополнительный интерес Суперкубку сейчас придает то, что в нынешнем году в турнире еще участвуют и иностранные клубы.

«Партизан» - отличная команда, участник Евролиги с именитым тренером. «Партизан» всегда играет в интересный и агрессивный баскетбол. «Мега» традиционно собирает лучших молодых баскетболистов, разыгрывает их и переводит на новый уровень. Многие из этой команды затем подписывают контракты с топ‑клубами. Яркий пример - Самсон Руженцев, ставший игроком ЦСКА.

В целом, все участники этого турнира достойны выступать в Евролиге. лиги - это турнир самого высокого уровня», – сказал Зайцев.

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