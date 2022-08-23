«Црвены Звезды» не будет в Суперкубке Лиги ВТБ-2022

«Црвена Звезда» не примет участия в Суперкубке Единой лиги ВТБ-2022, который пройдет с 22 по 25 сентября в Москве.

«У Црвены Звезды нет таких планов. Наш план товарищеских игр хорошо известен, он уже есть на сайте — это Кипр, Турция и два матча в Сербии», – заявили в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» стала победителем Адриатической лиги и чемпионом Сербии. Белградская команда выступает в Евролиге.

В нынешнем розыгрыше Суперкубка Лиги ВТБ примут участие , , и , а также две иностранные команды.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»