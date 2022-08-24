Билеты на Суперкубок Лиги ВТБ-2022 поступили в продажу

Билеты на предстоящий Суперкубок Единой лиги ВТБ им. А.Я. Гомельского поступили в продажу. Их можно приобрести онлайн – на официальном сайте турнира и на сайте билетного сервиса Кассир.ру.
Суперкубок Лиги ВТБ-2022 пройдет 22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве.
В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ – «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» – а также две зарубежные команды, названия которых станут известны 2 сентября.
Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.
Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ