Билеты на Суперкубок Лиги ВТБ-2022 поступили в продажу

Билеты на предстоящий лиги ВТБ им. А.Я. Гомельского поступили в продажу. Их можно приобрести онлайн – на официальном сайте турнира и на сайте билетного сервиса Кассир.ру.

Суперкубок Лиги ВТБ-2022 пройдет 22-25 сентября на ВТБ Арене в Москве.

В турнире сыграют сильнейшие команды прошлого сезона Лиги ВТБ – , , и – а также две зарубежные команды, названия которых станут известны 2 сентября.

Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ