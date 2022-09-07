Опубликовано расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ-2022

Официальный сайт лиги ВТБ опубликовал полное расписание матчей Суперкубка-2022.

Турнир пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» в Москве с участием шести команд: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, , и .

Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.

Расписание Суперкубка-2022 22 сентября 17:00 ЦСКА — УНИКС 20:00 «Партизан» — «Локомотив-Кубань»

23 сентября 17:00 «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 20:00 ЦСКА — «Мега»

24 сентября 17:00 — «Мега» 19:30 «Зенит» — «Партизан»

25 сентября 14:00 Матч за 5-е место 17:00 Матч за 3-е место 19:30 Финал

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля