Товарищеские матчи. «Зенит» обыграл «Тюрк Телеком», УНИКС победил «Парму»

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Во вторник петербургский «Зенит» провел первый матч в рамках товарищеского турнира Turkish Riviera в Белеке, обыграв турецкий «Тюрк Телеком» со счетом 75:71.

В Казани УНИКС победил в товарищеском матче пермскую «Парму» – 85:75.

Товарищеские матчи

Тюрк Телеком — Зенит – 71:75  (18:25, 17:22, 21:12, 15:16) 

ЗЕНИТ: Томассон (13), Вольхин (12), Клименко (10), Соломон (8 + 7 подборов).

УНИКС — Парма – 85:75  (17:12, 26:22, 16:19, 26:22) 

УНИКС: Мэйкон (23), Рейнольдс (16 + 7 подборов), Лабери (15 + 9 подборов), Зайцев (13).

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