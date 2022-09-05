«Локомотив-Кубань» проведет шесть товарищеских матчей в Анталье

ив-Кубань» опубликовал расписание предсезонных товарищеских матчей, которые команда проведет в Анталье на «Глория спортс арена» с 6 по 18 сентября.

Расписание товарищеских матчей «Локо» в Анталье:

7 сентября

20:00 (Турция) – «Локомотив-Кубань»

9 сентября

20:00 (Турция) – «Локомотив-Кубань»

10 сентября

20:00 (Турция) – «Локомотив-Кубань»

13 сентября

17:30 «Бахчешехир» (Турция) – «Локомотив-Кубань»

15 сентября

17:30 «Каршияка» (Турция) – «Локомотив-Кубань»

18 сентября

20:00 (Сербия) – «Локомотив-Кубань»

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