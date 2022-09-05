«Локомотив-Кубань» проведет шесть товарищеских матчей в Анталье

«Локомотив-Кубань» опубликовал расписание предсезонных товарищеских матчей, которые команда проведет в Анталье на «Глория спортс арена» с 6 по 18 сентября.
Расписание товарищеских матчей «Локо» в Анталье:
7 сентября
20:00 «Тофаш» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
9 сентября
20:00 «Анадолу Эфес» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
10 сентября
20:00 «Тюрк Телеком» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
13 сентября
17:30 «Бахчешехир» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
15 сентября
17:30 «Каршияка» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
18 сентября
20:00 «Црвена Звезда» (Сербия) – «Локомотив-Кубань»
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