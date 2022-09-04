ЦСКА отправился в Турцию на второй этап предсезонки

Московский ЦСКА в воскресенье утром отправился в турецкий Белек, где проведет второй этап предсезонной подготовки.
Команда будет тренироваться на Gloria Sport Arena. В сборе примут участие почти все игроки, которые есть в распоряжении главного тренера Эмила Райковича. Алексей Швед, Артем Комолов и Владимир Карпенко близки к возвращению в строй. Пройдя медосмотр, к команде присоединится Даллас Мур. Сбор пропустят только Никола Милутинов и Деян Давидовац, защищающие цвета сборной Сербии на Евробаскете.
После пары «адаптационных» дней армейцы проведут три товарищеских матча за пять дней с турецкими командами – «Анадолу Эфесом», «Тофашем» и «Бурсаспором».
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