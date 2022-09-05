«Зенит» отправился на сбор в Турцию

Петербургский отправился в турецкий Белек в рамках продолжения предсезонной подготовки.

В ходе сбора команда проведет три товарищеских матча с турецкими клубами: 6 сентября – против , 8 сентября – против , 11 сентября – против действующего чемпиона Евролиги .

12 сентября «Зенит» вернется в Санкт-Петербург.

«Нас ждет очень важная неделя. Не только из-за того, что нам придется провести несколько матчей — хотя и из-за этого тоже, — но и из-за того, что нам предстоит работать над построением команды, построением семьи «Зенита». От этой работы зависит то, как мы начнем сезон, поэтому это самое важное время. Это та неделя, когда мы все будем вместе, вне дома, вместе тренироваться, есть, жить. Такие вещи очень важны для построения команды», – отметил ассистент главного тренера «Зенита» Иньиго Зорсано.

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