Виктор Вембаньяма и Скотт Хендерсон в октябре могут сойтись в товарищеском матче

Кандидаты на выбор под высоким номером на драфте-2023 Виктор Вембаньяма («Метрополитан») и Скотт Хендерсон («Игнайт») в октябре могут сойтись в товарищеском матче.
На данный момент ведутся переговоры о товарищеской встрече между французским клубом и представителем Лиги развития НБА. Планируется, что встреча пройдет в октябре в Лас-Вегасе.
Эксперты прогнозируют, что французский «большой» Вембаньяма будет выбран под 1-м номером, американский разыгрывающий Хендерсон претендует на 2-й номер.
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