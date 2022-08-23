Илона Корстин: «Состав участников Суперкубка Лиги ВТБ пополнили зарубежные клубы, турнир пройдет в 4 дня»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин рассказал об изменениях в формате Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Первый Суперкубок в прошлом году прошел ярко и показал себя как отдельный престижный турнир, где лучшие команды Лиги могли проверить свои силы перед стартом сезона. В этом году мы увеличили количество участников и изменили формат проведения – теперь турнир пройдет в 4 дня. Мы провели большую работу для того, чтобы состав участников нашего Суперкубка пополнили зарубежные клубы. Какие именно, объявим совсем скоро.

С 22 по 24 сентября на «ВТБ Арене» 6 команд будут поделены на две группы и сыграют между собой. В решающий день турнира, 25 сентября, определится обладатель Суперкубка, а также команды, занявшие 3-е и 5-е место.

У и еще свежи воспоминания о невероятном финале прошлого сезона, а и выдали яркую серию за 3-е место, поэтому будет интересно посмотреть на противостояние этих команд сейчас – в обновленных составах перед стартом чемпионата. В межсезонье в Лигу пришли новые яркие игроки, которые уже на предстоящем Суперкубке в Москве смогут продемонстрировать свои таланты», – заявила Корстин.

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