Легенда женской НБА Сью Берд провела последний матч в карьере. Во вторник , за который Берд выступала с 2002 года, проиграл «Лас-Вегасу» в четвертом матче полуфинальной серии (92:97, 1-3) и выбыл из турнира.

Берд осталась на площадке после финальной сирены, вытирая слезы. Зрители устроили овации в ее честь и скандировали «Спасибо, Сью».

«Для меня было честью играть за этот клуб, играть для этих болельщиков. Не знаю, что еще сказать», — произнесла баскетболиста.

41-летняя разыгрывающая в июне объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере. Она является самым возрастным игроком в лиге.

Берд является четырехкратной чемпионкой женской НБА, 13-кратной участницей Матча всех звезд, а также пятикратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

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