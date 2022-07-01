Сью Берд вышла на 1-е место по победам в женской НБА

Разыгрывающая «Сиэтла» вышла на 1-е место по победам в истории женской НБА.

Победа над «Лас-Вегасом» со счетом 87:77 стала для Берд 324-й в карьере. 41-летняя баскетболистка обошла (323).

Берд и Уэйлен – единственные в истории WNBA, кому удалось пересечь отметку в 300 побед.

Берд выступает в женской НБА с 2002 года, все это время она представляет клуб из . Нынешний сезон станет для Сью последним в карьере.

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