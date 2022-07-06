Сью Берд и Дайана Таурази – на обложке NBA 2K23 (WNBA Edition)

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Звездные игроки женской НБА Сью Берд и Дайана Таурази были помещены на обложку специальной версии WNBA Edition известного баскетбольного симулятора NBA 2K23.

Берд представляет «Сиэтл» с 2002 года. В ее активе 4 титула чемпиона женской НБА, 5 золотых олимпийских медалей, 5 титулов победителя женской Евролиги.

Таурази выступает за «Финикс» с 2004 года. Она 3 раза выигрывала женскую НБА, 5 раз – Олимпийские игры, 6 раз – женскую Евролигу.

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