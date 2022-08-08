Сью Берд провела последний домашний матч за «Сиэтл» в регулярке, Леброн отреагировал

Легенда женской НБА Сью Берд провела последний домашний матч за «Сиэтл» в регулярном чемпионате.
«Не буду врать, немного обидно проигрывать такой матч, но помню, что первый домашний тоже завершился поражением, так что ладно, пусть так.
У меня не будет своего момента «Мамба аут», я просто скажу, что очень люблю вас всех. До встречи в плей-офф», – произнесла Берд после игры в адрес собравшихся на арене.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на событие в инстаграме.
«Нет, это тебе спасибо. Ты лучшая», – написал Джеймс.
Леброн также добавил эмодзи 🐐, что отсылает к аббревиатуре GOAT (величайшая).
Нынешний сезон станет для 41-летней Берд последним в карьере.
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