Сью Берд провела последний домашний матч за «Сиэтл» в регулярке, Леброн отреагировал

Легенда женской НБА Сью Берд провела последний домашний матч за в регулярном чемпионате.

«Не буду врать, немного обидно проигрывать такой матч, но помню, что первый домашний тоже завершился поражением, так что ладно, пусть так.

У меня не будет своего момента «Мамба аут», я просто скажу, что очень люблю вас всех. До встречи в плей-офф», – произнесла Берд после игры в адрес собравшихся на арене.

Звездный форвард отреагировал на событие в инстаграме.

«Нет, это тебе спасибо. Ты лучшая», – написал Джеймс.

Леброн также добавил эмодзи 🐐, что отсылает к аббревиатуре GOAT (величайшая).

Нынешний сезон станет для 41-летней Берд последним в карьере.

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