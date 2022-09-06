«Уорриорз» просмотрят Фарида, Маклемора, Холлис-Джефферсона и Элфрида Пэйтона

просмотрят нескольких опытных игроков на этой неделе, пишет The Athletic.

В шорт-лист «Уорриорз» входят форварды Кеннет Фарид и Рондэй Холлис-Джефферсон, атакующий защитник Бен Маклемор, а также разыгрывающий Элфрид Пэйтон.

Фарид (32 года, 203 см) начинал прошлый сезон в , но провел только три матча в лиге ВТБ, после чего выступал в G-лиге.

Холлис-Джефферсон (27 лет, 201 см) в основном играл за «Бешикташ». В 22 матчах чемпионата Турции его средние показатели составили 15,3 очка, 6 подборов, 2 передачи и 1,3 перехвата.

Маклемор (29 лет, 191 см) провел минувший сезон в , набирая 10,2 в среднем за матч при реализации 36,2% из-за дуги.

Пэйтон (28 лет, 191 см) принял участие в 50 матчах за . Статистика разыгрывающего – 3 очка, 2 передачи и 1,8 подбора в среднем за встречу.

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