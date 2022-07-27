Генменеджер клуба НБА: «Было бы здорово, если бы Кармело выиграл с «Уорриорз» чемпионский перстень и завершил карьеру»

По мнению генерального менеджера одного из клубов , действующий чемпион «Голден Стэйт» проявляет интерес к опытному форварду .

«Было бы здорово, если бы Кармело выиграл с «Уорриорз» чемпионский перстень и завершил карьеру.

У «Голден Стэйт» есть место для него. Он умеет бросать по кольцу, и они могут спрятать его защиту, которая является одной из его главных проблем. Он бы согласился на минимальный контракт.

У них много молодых парней, им не помешал бы еще один опытный игрок, к тому же, все знают Кармело по сборной США. Не знаю, пойдут ли они на этот шаг, но в этом есть смысл», – сказал генеральный менеджер инсайдеру Heavy.com Шону Девени.

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