«Шарлотт» могут подписать Кембу Уокера, Айзейю Томаса или Элфрида Пэйтона

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«Шарлотт» рассматривает варианты подписания запасного разыгрывающего, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, в шорт-лист «Хорнетс» входит Кемба Уокер, который уже выступал за команду с 2011 по 2019 год, а недавно был отчислен из «Детройта».

Также клуб интересуется Айзейей Томасом. 33-летний баскетболист заканчивал прошлый сезон в «Шарлотт», набирая в среднем 8 очков за 12,5 минуты на площадке.

Еще одним кандидатом является Элфрид Пэйтон. Он провел 50 матчей за «Финикс» в прошедшем регулярном чемпионате.

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