«Уорриорз» ведут предварительные переговоры о продлении контракта с Эндрю Уиггинсом

«Голден Стэйт» ведет предварительные переговоры о продлении контракта с форвардом (27 лет, 201 см), сообщает The Athletic. На данный момент стороны далеки от соглашения.

Действующий контракт Уиггинса с «Уорриорз» истекает по окончании сезона-2022/23, за который форвард заработает 33,6 млн долларов.

В минувшем сезоне Уиггинс сыграл 73 матча, набирая в среднем 17,2 очка, 4,4 подбора и 2,2 передачи.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?