Андре Игудала – Беверли: «Не вина Дюрэнта, что какие-то игроки оставались без работы»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Бруклин Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Патрик Беверли Баскетбол

Форвард Андре Игудала поддержал экс-одноклубника по «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта.

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли ранее высказал недовольство ситуацией вокруг звездного форварда «Бруклина».

«Можете все сидеть и молчать, но это не круто. Есть парни с семьями, которые до сих пор не получили работу из-за этой ситуации с Кей Ди. Нестабильность – это не круто», – написал Беверли в твиттере.

«Пэт, Пэт, Пэт, притормози, пожалуйста. Сам ты провел отличное межсезонье, так что давай на этом месте и остановимся. Ты говорил, что никто не говорит о ситуации Дюрэнта. Но суть тут в том, что команды на данном этапе просто взяли паузу, так устроен этот бизнес», – заявил Игудала.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные