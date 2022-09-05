Андре Игудала – Беверли: «Не вина Дюрэнта, что какие-то игроки оставались без работы»

Форвард Андре Игудала поддержал экс-одноклубника по .

Разыгрывающий ранее высказал недовольство ситуацией вокруг звездного форварда .

«Можете все сидеть и молчать, но это не круто. Есть парни с семьями, которые до сих пор не получили работу из-за этой ситуации с Кей Ди. Нестабильность – это не круто», – написал Беверли в твиттере.

«Пэт, Пэт, Пэт, притормози, пожалуйста. Сам ты провел отличное межсезонье, так что давай на этом месте и остановимся. Ты говорил, что никто не говорит о ситуации Дюрэнта. Но суть тут в том, что команды на данном этапе просто взяли паузу, так устроен этот бизнес», – заявил Игудала.

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