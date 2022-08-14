Андре Игудала: «Дюрэнту следует остаться в «Бруклине»

Четырехкратный чемпион в составе высказал свое мнение о ситуации с в «Бруклине».

«Я думаю, что ему следует остаться в «Бруклине». Это очень большой рынок, это хорошо для игры, нужно лишь придумать, как заставить это работать. Вот как я отношусь к этой ситуации.

Ситуация такова, что, слушай, чувак, либо выходи и играй, либо не играй, потому что у тебя в контракте еще четыре года. У тебя не истекающий контракт, и мы не можем просто отказаться от одного года. Дюрэнт становится старше, а время – это все», – сказал Игудала в подкасте Point Forward.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?