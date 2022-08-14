Ник Райт: «Дрэймонд называл Дюрэнта лучшим скорером всех времен, он сам не верит в свои слова»

Эксперт Fox Sports Ник Райт раскритиковал форварда «Голден Стэйт» за его слова о .

Грин заявил, что на пике карьеры Кармело был лучше как скорер, чем лидер .

«Возможно, 16 минут Мело за изменили мнение Дрэймонда о нем. Или, может быть, новые медиа попадают в те же ловушки, что и старые медиа. Я не говорю, что Дрэймонд Грин противоречит самому себе. Он ведь даже не всегда верит в то, что говорит. Он просто пытается создать контент.

Я хочу сказать, что Дрэймонд стал тем, кого он больше всего презирает. Я слышал, как он называл Кевина Дюрэнта лучшим скорером всех времен. А теперь он говорит, что Дюрэнт не так хорош, как Кармело. Это просто плохая мысль, в которую Дрэймонд даже не верит, – заявил Райт.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА