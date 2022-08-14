Ник Райт: «Дрэймонд называл Дюрэнта лучшим скорером всех времен, он сам не верит в свои слова»

Теги Кармело Энтони Голден Стэйт Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт раскритиковал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за его слова о Кармело Энтони.

Грин заявил, что на пике карьеры Кармело был лучше как скорер, чем лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

«Возможно, 16 минут Мело за «Лейкерс» изменили мнение Дрэймонда о нем. Или, может быть, новые медиа попадают в те же ловушки, что и старые медиа. Я не говорю, что Дрэймонд Грин противоречит самому себе. Он ведь даже не всегда верит в то, что говорит. Он просто пытается создать контент.

Я хочу сказать, что Дрэймонд стал тем, кого он больше всего презирает. Я слышал, как он называл Кевина Дюрэнта лучшим скорером всех времен. А теперь он говорит, что Дюрэнт не так хорош, как Кармело. Это просто плохая мысль, в которую Дрэймонд даже не верит, – заявил Райт.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА

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