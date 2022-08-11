Дрэймонд Грин: «В лучшие годы Кармело был лучше как скорер, чем Дюрэнт»

Форвард ответил на вопрос, кто из пары – был лучше с точки зрения набора очков на пике карьеры.

«Ох, это непростой вопрос. Мело или Дюрэнт... Я выберу Мело. А причина вот в чем. Как-то мы играли против них в «Гардене», это был мой первый или второй год в . И вот Мело принял мяч в посте, он развернулся лицом ко мне, уперся плечом в мою грудь. Возможно, я слегка сфолил, а может и нет, но вот он бросил с контактом и промахнулся. Не знаю, был там фол, а может быть, нет. Он повернулся к судье: «Где чертов свисток?» Но в следующем владении все повторяется, и тут он уже заставил судью дал мне фол.

Почему я считаю это важным? У скореров периодически случаются неудачные отрезки. Единственное, что может вернуть такого игрока в ритм, это штрафной бросок. И понимание того, что Мело может вот так зарабатывать право встать на линию, заставляет меня выбрать его. Но вообще, если бы я сделал иной выбор, было бы это ошибкой? Я так не думаю», – заявил Грин.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино