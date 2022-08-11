Дрэймонд Грин: «В лучшие годы Кармело был лучше как скорер, чем Дюрэнт»

Теги Кармело Энтони Голден Стэйт Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на вопрос, кто из пары Кармело ЭнтониКевин Дюрэнт был лучше с точки зрения набора очков на пике карьеры.

«Ох, это непростой вопрос. Мело или Дюрэнт... Я выберу Мело. А причина вот в чем. Как-то мы играли против них в «Гардене», это был мой первый или второй год в НБА. И вот Мело принял мяч в посте, он развернулся лицом ко мне, уперся плечом в мою грудь. Возможно, я слегка сфолил, а может и нет, но вот он бросил с контактом и промахнулся. Не знаю, был там фол, а может быть, нет. Он повернулся к судье: «Где чертов свисток?» Но в следующем владении все повторяется, и тут он уже заставил судью дал мне фол.

Почему я считаю это важным? У скореров периодически случаются неудачные отрезки. Единственное, что может вернуть такого игрока в ритм, это штрафной бросок. И понимание того, что Мело может вот так зарабатывать право встать на линию, заставляет меня выбрать его. Но вообще, если бы я сделал иной выбор, было бы это ошибкой? Я так не думаю», – заявил Грин.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино

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