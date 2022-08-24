Патрик Беверли: «Парни с семьями до сих пор не получили работу из-за этой ситуации с Дюрэнтом»

Разыгрывающий «Юты» высказал недовольство ситуацией вокруг звездного форварда «Бруклина» .

«Можете все сидеть и молчать, но это не круто. Есть парни с семьями, которые до сих пор не получили работу из-за этой ситуации с Кей Ди. Нестабильность – это не круто», – написал Беверли на своей странице в Twitter.

Дюрэнт сразу отреагировал на твит Беверли и опубликовал хештег #BLAMEKD («Вините Кей Ди»).

Беверли пояснил, что у него нет претензий к самому Дюрэнту, и что он недоволен тем, как разворачивалась ситуация с возможным его обменом. «Обе стороны должны держать это в секрете», – заявил Беверли.

Вчера «Нетс» объявили, что клуб договорился с Дюрэнтом, что тот остается в команде. Ранее игрок просил об обмене и требовал увольнения генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?