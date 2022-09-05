Дэвид Олдридж: «Бруклину» проще заменить Дюрэнта, чем Кайри»

Известный баскетбольный журналист Дэвид Олдридж считает, что «Нетс» было бы проще справиться с потерей одного из лучших игроков НБА Кевина Дюрэнта, чем его звездного одноклубника Кайри Ирвинга.
«Не уверен, что «Нетс» способны заменить Кайри.
Это может звучать безумно, но, как мне кажется, «Бруклину» проще заменить Дюрэнта, чем Кайри, потому что никто не может делать то, что делает Кайри», – заявил Олдридж.
В межсезонье-2022 Дюрэнт и Ирвинг были настроены сменить команду, но в итоге начнут новый сезон в составе «Бруклина».
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