Дэвид Олдридж: «Бруклину» проще заменить Дюрэнта, чем Кайри»

Известный баскетбольный журналист Дэвид Олдридж считает, что «Нетс» было бы проще справиться с потерей одного из лучших игроков НБА Кевина Дюрэнта, чем его звездного одноклубника .

«Не уверен, что «Нетс» способны заменить Кайри.

Это может звучать безумно, но, как мне кажется, проще заменить Дюрэнта, чем Кайри, потому что никто не может делать то, что делает Кайри», – заявил Олдридж.

В межсезонье-2022 Дюрэнт и Ирвинг были настроены сменить команду, но в итоге начнут новый сезон в составе «Бруклина».

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