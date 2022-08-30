Майк Гринберг: «Звезды «Нетс» предельно мотивированы, это кошмар для НБА»

Эксперт ESPN Майк Гринберг считает одним из главных претендентов на титул в следующем сезоне.

«Они должны быть очень хороши. Это ваш ночной кошмар, происходящий наяву. , , – каждый из них предельно мотивирован. Дюрэнт прошел через все эти ультиматумы, будучи одним из величайших игроков за все время. Теперь он жаждет показать, на что способен.

Кайри должен выходить на площадку в каждом матче, иначе и близко не получит тех денег, которых заслуживает. Симмонс загнал себя в ситуацию, когда все забыли, что он игрок уровня символической сборной , – заявил Гринберг.

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