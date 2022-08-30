Майк Гринберг: «Звезды «Нетс» предельно мотивированы, это кошмар для НБА»

Эксперт ESPN Майк Гринберг считает «Бруклин» одним из главных претендентов на титул в следующем сезоне.
«Они должны быть очень хороши. Это ваш ночной кошмар, происходящий наяву. Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг, Бен Симмонс – каждый из них предельно мотивирован. Дюрэнт прошел через все эти ультиматумы, будучи одним из величайших игроков за все время. Теперь он жаждет показать, на что способен.
Кайри должен выходить на площадку в каждом матче, иначе и близко не получит тех денег, которых заслуживает. Симмонс загнал себя в ситуацию, когда все забыли, что он игрок уровня символической сборной НБА», – заявил Гринберг.