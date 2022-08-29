Дюрэнт осадил Олдена Полинайса, который высказался о Нэше и Ирвинге

Звездный форвард «Нетс» одернул экс-игрока НБА Олдена Полинайса, который высказался о главном тренере команды и плеймейкере .

Полинайс недавно принял участие в записи подкаста The Odd Couple и высказался на тему отношений между Нэшем и Ирвингом.

«Одной из причин проблем между ними является высказывание Кайри, которое он сделал во время вечеринки в доме Нэша. Прямо перед всеми собравшимися Кайри произнес в адрес Нэша: «Ты должен отдать свои награды MVP Кобе. Ты получил их незаслуженно», – заявил Полинайс.

Приведенная Полинайсом «история» впервые была описана несколько месяцев назад в пародийном твиттер-аккаунте Ballsack Sports.

Дюрэнт отреагировал в твиттере: «Олден Полинайс сказанул полную чушь».

«Если это полная чушь, то у нас у всех проблемы. Людей может напрягать правда, но от нее никуда не деться.

Как сказал Пи Джей Такер: «Я люблю тебя». Ты все еще один из лучших. Приятно осознавать, что я все еще имею небольшое влияние. Мне ответил Кей Ди. Вау, круто!» – написал экс-центровой.

«Сказанное тобой является неправдой. Ты ни на что не влияешь, Олден. Наслаждайся пенсией», – ответил Дюрэнт.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)