Дюрэнт, Ирвинг и Харден провели совместную тренировку

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Джон Уолл Кайри Ирвинг Трэй Янг Баскетбол

Звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг были замечены на совместной тренировке с бывшим одноклубником Джеймсом Харденом («Филадельфия»).

Харден покинул «Нетс» перед февральским дедлайном 2022 года в результате обмена в «Сиксерс». Ходили слухи о конфликте между бывшими партнерами по команде. Судя по всему, игроки забыли о разногласиях и поддерживают хорошие отношения.

В тренировке также приняли участие Трэй Янг («Атланта») и Джон Уолл («Клипперс»).

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные