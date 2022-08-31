Дюрэнт, Ирвинг и Харден провели совместную тренировку

Звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг были замечены на совместной тренировке с бывшим одноклубником Джеймсом Харденом («Филадельфия»).
Харден покинул «Нетс» перед февральским дедлайном 2022 года в результате обмена в «Сиксерс». Ходили слухи о конфликте между бывшими партнерами по команде. Судя по всему, игроки забыли о разногласиях и поддерживают хорошие отношения.
В тренировке также приняли участие Трэй Янг («Атланта») и Джон Уолл («Клипперс»).
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?