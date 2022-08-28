Ник Клэкстон: «Нетс» очень талантливы, но этого недостаточно»

Центровой считает, что команда может побороться за титул в следующем сезоне.

«На бумаге у нас один из самых талантливых составов в лиге, но, как мы видели ранее, этого недостаточно. Мы должны собраться вместе и работать для достижения одной цели – победы в чемпионате», – заявил Клэкстон.

В нынешнее межсезонье «Нетс» сохранили и , несмотря на многочисленные слухи о возможных обменах.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?