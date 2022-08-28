Ник Клэкстон: «Нетс» очень талантливы, но этого недостаточно»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон считает, что команда может побороться за титул в следующем сезоне.

«На бумаге у нас один из самых талантливых составов в лиге, но, как мы видели ранее, этого недостаточно. Мы должны собраться вместе и работать для достижения одной цели – победы в чемпионате», – заявил Клэкстон.

В нынешнее межсезонье «Нетс» сохранили Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, несмотря на многочисленные слухи о возможных обменах.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные