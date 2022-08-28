Ник Клэкстон: «Нетс» очень талантливы, но этого недостаточно»

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон считает, что команда может побороться за титул в следующем сезоне.
«На бумаге у нас один из самых талантливых составов в лиге, но, как мы видели ранее, этого недостаточно. Мы должны собраться вместе и работать для достижения одной цели – победы в чемпионате», – заявил Клэкстон.
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