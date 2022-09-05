Александар Везенков: «Пока не думаю о «Сакраменто», следующее межсезонье через десять месяцев»

Форвард сборной Болгарии и «Олимпиакоса» Александар Везенков заявил, что отвлекся от темы с возможным переходом в «Сакраменто», который приобрел права на него в НБА.
«Впереди важный сезон, приоритет на моей команде «Олимпиакосе», будет очень непростой год. Концентрируюсь только на баскетболе и на том, чтобы оставаться здоровым. Хочу принести максимум пользы «Олимпиакосу». А там уже посмотрим.
Пока не думаю о «Сакраменто», следующее межсезонье через десять месяцев, там будет видно», – заявил Везенков.
Везенков минувшим летом побывал на просмотре в «Кингз», но клуб решил отложить вопрос о переходе на будущее.
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