Александар Везенков: «Пока не думаю о «Сакраменто», следующее межсезонье через десять месяцев»

Форвард сборной Болгарии и заявил, что отвлекся от темы с возможным переходом в «Сакраменто», который приобрел права на него в .

«Впереди важный сезон, приоритет на моей команде «Олимпиакосе», будет очень непростой год. Концентрируюсь только на баскетболе и на том, чтобы оставаться здоровым. Хочу принести максимум пользы «Олимпиакосу». А там уже посмотрим.

Пока не думаю о , следующее межсезонье через десять месяцев, там будет видно», – заявил Везенков.

Везенков минувшим летом побывал на просмотре в «Кингз», но клуб решил отложить вопрос о переходе на будущее.

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