«Кингз» предложат контракт Александару Везенкову

может подписать контракт с форвардом (26 лет, 206 см), сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

«Кингз» пригласили Везенкова на матчи Летней лиги НБА, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе. Ожидается, что калифорнийцы проведут интервью с игроком и предложат ему соглашение.

Везенков был выбран на драфте НБА-2017 57-м номером. Он выступает за греческий и был включен в первую символическую пятерку сезона Евролиги-2021/22.

«Сакраменто» недавно приобрел права на баскетболиста у в обмен на 49-й пик драфта-2022.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов