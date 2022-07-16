«Сакраменто» не станет подписывать Сашу Везенкова на сезон-22/23

решил не подписывать форварда (26 лет, 206 см) на сезон-22/23.

«Кингз» заполучили права на Везенкова во время последнего драфта, когда отдали за болгарского баскетболиста 49-й пик. Клуб просмотрел «большого» этим летом.

Везенков изначально был выбран под 57-м номером драфта 2017 года.

Ожидается, что двукратный MVP греческой лиги проведет следующий сезон в .

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