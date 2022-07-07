Александар Везенков стал двукратным MVP чемпионата Греции

Теги Сакраменто Олимпиакос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Тяжелый форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков признан «самым ценным игроком» сезона-2021/22 чемпионата Греции. 26-летний игрок привел свою команду к первому титулу чемпиона Греции за шесть лет.

Везенков стал двукратным MVP греческой лиги. Свою первую награду он получил в составе «Ариса» в сезоне-2014/15, после которого он перешел в «Барселону».

Следующий сезон грек болгарского происхождения может провести в НБА за «Сакраменто». Клуб пригласил форварда на матчи Летней лиги в Лас-Вегас. Ожидается, что калифорнийцы проведут интервью с игроком и предложат ему соглашение.

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