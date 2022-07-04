Тайлер Дорси побывал на просмотре в «Далласе»

Атакующий защитник «Олимпиакоса» (26 лет, 196 см) побывал на индивидуальном просмотре в , сообщает журналистка Yahoo Sports Кристен Пик.

Несмотря на предложения от и «Фенербахче», американец в первую очередь рассматривает возможность подписания контракта в .

Дорси перебрался в Европу в 2019 году. Защитник провел два сезона за тель-авивский «Маккаби», а в прошлом году переехал в Грецию и помог «Олимпиакосу» дойти до «Финала четырех» . Показатели Дорси в минувшем сезоне составили 12,8 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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