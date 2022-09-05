Сын Майкла Джордана был замечен на свидании с бывшей женой Скотти Пиппена

Маркус, сын легенды НБА Майкла Джордана, был замечен на свидании с бывшей женой экс-одноклубника 6-кратного чемпиона НБА Скотти Пиппена Ларсой.

Маркус и Ларса вместе посетили японский ресторан в Майами. Свидание было двойным – на встрече присутствовали еще один мужчина и одна женщина.

Скотти и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей. Разница в возрасте между Маркусом и Ларсой составляет 17 лет: Джордану 31 год, Пиппен – 48.

Майкл и Скотти составляли знаменитый дуэт , который принес клубу в 90-е шесть титулов. Отношения между ними испортились после выхода документального сериала «Последний танец» о Джордане и «Буллс». Пиппен был недоволен тем, как его изобразили, позже он критически отзывался о бывшем товарище по команде в своей книге.

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Фото: TMZ