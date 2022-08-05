Скотти Пиппен – Дрэймонду: «Лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года»

Легендарный игрок «Буллс» во время мероприятия в Чикаго отреагировал на недавнее заявление форварда «Уорриорз» .

Грин после просмотра пятого матча финальной серии 1998 году между и «Ютой» заявил, что образца 2017 года уверенно обыграл бы обе ретро-команды.

«Напишите об этом: лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года.

Передайте Дрэймонду, что я дал свой ответ.

Что делает команду 96-го года особенной? Наш результат», – заявил Пиппен.

В 1996 году «Буллс» завершили регулярку с результатом 72-10, а затем в доминирующем стиле стали триумфаторами плей-офф (15-3).

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