Скотти Пиппен – Дрэймонду: «Лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года»

Легендарный игрок «Буллс» Скотти Пиппен во время мероприятия в Чикаго отреагировал на недавнее заявление форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Грин после просмотра пятого матча финальной серии 1998 году между «Чикаго» и «Ютой» заявил, что «Голден Стэйт» образца 2017 года уверенно обыграл бы обе ретро-команды.
«Напишите об этом: лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года.
Передайте Дрэймонду, что я дал свой ответ.
Что делает команду 96-го года особенной? Наш результат», – заявил Пиппен.
В 1996 году «Буллс» завершили регулярку с результатом 72-10, а затем в доминирующем стиле стали триумфаторами плей-офф (15-3).
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