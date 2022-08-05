Скотти Пиппен – Дрэймонду: «Лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года»

Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт НБА Скотти Пиппен Юта Дрэймонд Грин Баскетбол

Легендарный игрок «Буллс» Скотти Пиппен во время мероприятия в Чикаго отреагировал на недавнее заявление форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Грин после просмотра пятого матча финальной серии 1998 году между «Чикаго» и «Ютой» заявил, что «Голден Стэйт» образца 2017 года уверенно обыграл бы обе ретро-команды.

«Напишите об этом: лучшая чемпионская команда – «Буллс» 96 года.

Передайте Дрэймонду, что я дал свой ответ.

Что делает команду 96-го года особенной? Наш результат», – заявил Пиппен.

В 1996 году «Буллс» завершили регулярку с результатом 72-10, а затем в доминирующем стиле стали триумфаторами плей-офф (15-3).

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные