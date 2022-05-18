Скотти Пиппен: «Я бы сыграл только с Майклом Джорданом»

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Легендарный баскетболист, Член Зала славы Скотти Пиппен заявил, что хотел бы играть в одной команде только с Майклом Джорданом.

«Сыграл бы ты вместе с Майклом Джорданом снова?» – спросил журналист.

«Да, я бы сыграл только с ним», – ответил Пиппен с улыбкой.

Джордан и Пиппен выиграли вместе шесть чемпионских титулов (1991-1993, 1996-1998), выступая за «Чикаго».

В последние годы Скотти неоднократно публично критиковал Майкла за его отношение к одноклубникам.

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