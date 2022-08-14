Деннис Родман: «Я бы легко закрыл Леброна, он ничего не умеет»

Легендарный игрок НБА Деннис Родман считает, что его смог бы успешно противостоять и в защите.

«Я, Майк и Скотти смогли закрыть Леброна. Да, черт возьми, я бы закрыл его задницу. Играть против Леброна очень легко, у него нет никаких движений. Он может только проходить по прямой к кольцу. Он ничего умеет, только ускоряться. Мы смогли бы остановить его. быстро закрыл бы его чертову задницу, прежде чем он добрался бы до меня.

Его игра слишком проста. Рост 206 сантиметров и вес 113 килограммов – это все, что у него есть. Я играл против семифутеров, которые весили по 136 килограммов, так что мне без разницы. То же самое с Кей Ди. Как только вы изучите игру этого парня, сможете очень легко его опекать. Они просто высокие», – заявил Родман.

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