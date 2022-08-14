Деннис Родман: «Я бы легко закрыл Леброна, он ничего не умеет»

Легендарный игрок НБА Деннис Родман считает, что его «Чикаго» смог бы успешно противостоять Леброну Джеймсу и Кевину Дюрэнту в защите.
«Я, Майк и Скотти смогли закрыть Леброна. Да, черт возьми, я бы закрыл его задницу. Играть против Леброна очень легко, у него нет никаких движений. Он может только проходить по прямой к кольцу. Он ничего умеет, только ускоряться. Мы смогли бы остановить его. Скотти Пиппен быстро закрыл бы его чертову задницу, прежде чем он добрался бы до меня.
Его игра слишком проста. Рост 206 сантиметров и вес 113 килограммов – это все, что у него есть. Я играл против семифутеров, которые весили по 136 килограммов, так что мне без разницы. То же самое с Кей Ди. Как только вы изучите игру этого парня, сможете очень легко его опекать. Они просто высокие», – заявил Родман.
В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?