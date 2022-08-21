Хорас Грант выставил на аукцион четыре чемпионских перстня, выигранных с «Буллс» и «Лейкерс»

Теги Майкл Джордан Чикаго Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА фото Хорас Грант Баскетбол

Бывшая звезда НБА Хорас Грант выставил на продажу все четыре своих чемпионских перстня, сообщает TMZ Sports.

На аукцион Heritage выставлены три золотых перстня, которые Грант завоевал в составе легендарной команды «Чикаго» Майкла Джордана (1991, 1992, 1993), а также перстень, который Хорас выиграл в 2001 году с «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила.

Как отмечает TMZ, на каждом перстне указано имя Гранта, год победы команды в чемпионате, результат в регулярном чемпионат и результат в плей-офф.

По данным аукциона Heritage, стоимость каждого чемпионского перстня, завоеванного с «Буллс», может достигать 100 000 долларов, перстень «Лейкерс» может стоить около 40 000 долларов. Торги продлятся до 27 августа.

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Фото: CBS Sports.

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