Хорас Грант выставил на аукцион четыре чемпионских перстня, выигранных с «Буллс» и «Лейкерс»

Бывшая звезда НБА Хорас Грант выставил на продажу все четыре своих чемпионских перстня, сообщает TMZ Sports.
На аукцион Heritage выставлены три золотых перстня, которые Грант завоевал в составе легендарной команды «Чикаго» Майкла Джордана (1991, 1992, 1993), а также перстень, который Хорас выиграл в 2001 году с «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила.
Как отмечает TMZ, на каждом перстне указано имя Гранта, год победы команды в чемпионате, результат в регулярном чемпионат и результат в плей-офф.
По данным аукциона Heritage, стоимость каждого чемпионского перстня, завоеванного с «Буллс», может достигать 100 000 долларов, перстень «Лейкерс» может стоить около 40 000 долларов. Торги продлятся до 27 августа.
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Фото: CBS Sports.