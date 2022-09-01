Роуз, Ноа и Денг вместе посетили Сенегал

Бывшие игроки , Жоаким Ноа и совершили совместную поездку в Сенегал.

«Это путешествие, о котором мы говорили с Ди-Роузом и Денгом еще лет назад. Когда-то мы обсуждали и представляли его, а сейчас оно стало реальностью», – написал Ноа в социальных сетях.

Денг в 2019 году был избран президентом федерации баскетбола Южного Судана, позже он возглавил сборную страны.

НБА в прошлом году создала подразделение, которое будет заниматься африканским направлением. Среди инвесторов были Ноа и Денг.

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