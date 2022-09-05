Ассистент главного тренера сборной Турции: «Мы приехали сюда играть в баскетбол, а не драться»

Ассистент главного тренера сборной Турции Хакан Демир прокомментировал инцидент, который произошел во время матча против команды Грузии (83:88 2ОТ) на Евробаскете.

«Сегодня грузинские игроки и несколько охранников в коридоре проявили к нам неуважение. Мы приехали сюда играть в баскетбол, а не ради чего-то еще. Все должно оставаться на площадке, но, к сожалению, за пределами площадки произошел большой скандал. Такие вещи не соответствуют духу спорта.

Сегодня должен был состояться баскетбольный матч, но, к сожалению, то, что произошло, вышло за рамки баскетбола. У нас осталось еще два матча в Грузии, и, к сожалению, то, что произошло сегодня в коридоре, противоречит духу спорта. Мы ожидали более джентльменского отношения, но, к сожалению, этого не произошло.

На площадке был баскетбольный матч с двумя овертаймами. Иногда хорошо играли мы, иногда хорошо играла Грузия, но после того, как наш игрок был удален, на него и на нашего тренера в коридоре напали трое игроков противоположной команды и охранники.

Мы приехали сюда играть в баскетбол, а не драться. Мы очень обеспокоены слабой системой безопасности, свидетелями который мы сегодня стали. Мы будем следить и за вопросом», – сказал Демир.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, трое грузинских игроков, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении – это Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.

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