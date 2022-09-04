Турция подала протест на исход матча с Грузией из-за пропавших 22 секунд

Сборная Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией (83:88 2ОТ), который завершился во втором овертайме, сообщает BasketNews.
Турция указала на эпизод после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе в четвертой четверти. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако, когда были выполнены штрафные броски, счетчик уже показывал 4:26.
В момент инцидента Грузия вела в счете три очка – 62:59.
В результате потасовки оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки.
Во время эпизода болельщики начали бросать на площадку разные предметы. Матч был прерван на 10 минут.