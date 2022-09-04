Турция подала протест на исход матча с Грузией из-за пропавших 22 секунд

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Сборная Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией (83:88 2ОТ), который завершился во втором овертайме, сообщает BasketNews.

Турция указала на эпизод после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе в четвертой четверти. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако, когда были выполнены штрафные броски, счетчик уже показывал 4:26.

В момент инцидента Грузия вела в счете три очка – 62:59.

В результате потасовки оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки.

Во время эпизода болельщики начали бросать на площадку разные предметы. Матч был прерван на 10 минут.

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